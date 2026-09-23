Amnesty indossa il burqa

Qui equiparano la situazione in Afghanistan e Iran con quella in Francia e in altri paesi europei, in cui il divieto del burqa è compatibile con la Costituzione e giudicato legittimo dalla Corte europea dei diritti. Il problema semmai è l’idea di Amnesty e di altri campioni dell’umanitarismo strabico di ammantare di diritto e di tolleranza l’osceno tappeto nero che copre tutta la donna, lasciandole, quando va bene, solo gli occhi per vedere quanto misero sia il suo mondo.