La svolta di Bruxelles nell’Indo-Pacifico

La Commissione dimostra ancora una volta che il commercio è ciò che sa fare meglio. Restano gli elefanti nella stanza: Donald Trump, con la minaccia permanente di nuovi dazi, e la Cina, con cui von der Leyen vuole un dialogo che dia risultati. Il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, a ottobre andrà a Pechino per raccogliere i frutti. La posta in gioco va ben al di là delle relazioni commerciali. “Date le dimensioni del deficit commerciale con la Cina, la rapidità della sua crescita e l’impatto su settori economici e industriali chiave dell’Ue, stiamo parlando del futuro della nostra economia, della nostra industria e del modello sociale europeo”, ha detto Sefcovic. Serve “una svolta politica” da parte di Pechino. Ma i segnali non sono incoraggianti.