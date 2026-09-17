Il falso scandalo sugli esami ai magistrati

Ed è qui che la vicenda diventa interessante. Quando il governo introdusse i test, il ministro Carlo Nordio spiegò che l’obiettivo era intercettare eventuali disturbi psichici o di personalità. Il Csm, dopo aver ascoltato diciannove esperti, ha invece escluso i test sulla personalità, giudicandoli scarsamente predittivi, e ha spostato l’attenzione sulle capacità cognitive, sul ragionamento, sulla soluzione dei problemi e sull’adattamento a situazioni nuove. La delibera approvata ieri aggiunge tra le aree da valutare anche quella emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa. Si può quindi discutere molto dell’opportunità dei test. Ma prima di gridare alla delegittimazione conviene osservare il paradosso: la questione concreta non è che ai magistrati venga imposto chissà quale esame psicologico invasivo. E quasi l’opposto. Il rischio da verificare dopo il passaggio al Csm di ieri non è dunque quello di avere un test troppo aggressivo. E’ l’opposto. E’ quello di avere un test così prudente da diventare innocuo. E dunque forse inutile.