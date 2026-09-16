Il Csm approva la delibera che introduce i test psicoattitudinali per i magistrati

Via libera del Csm alla delibera con cui si individuano le "condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria", in relazione ai test psico-attitudinali per i magistrati, previsti dalla riforma del 2024. Il plenum, con 6 astensioni, ha approvato il documento proposto dalla sesta commissione all'unanimità. La misura sarà preceduta da una fase di sperimentazione: una commissione di docenti, si legge nella delibera, predisporrà le prove che dovranno poi essere approvate dal Consiglio. I test entreranno anche nella prova orale del prossimo concorso. La valutazione riguarderà cinque aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa. La disciplina, frutto del lavoro di esperti, sarà applicata a regime nel 2028.