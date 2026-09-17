Hegseth vuole solo maschi veri

Il capo del Pentagono ha dimostrato di non essere interessato alla carenza di armi nell’esercito americano, è troppo impegnato nel suo maquillage: l’anno scorso aveva indetto una riunione “segretissima” dei generali delle Forze armate, tutti si aspettavano un grande annuncio, alla fine il solenne discorso era stato: siete troppo grassi, siete troppo barbuti, siete troppo femminei, siete troppo woke. Qualche mese fa è tornato a parlare dell’importanza di avere nell’esercito soldati fisicati, annunciando l’esecuzione di test annuali sul loro livello di testosterone e, nel caso di un calo dell’ormone, terapie specifiche su base volontaria. Ora, secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, Hegseth in vista del discorso sullo stato delle Forze armate il prossimo 30 settembre ha mandato una mail martedì ai comandanti dell’esercito in cui chiede di nominare militari dall’aspetto “impeccabile”, che soddisfino determinati “standard fisici”: superare il rapporto vita-altezza previsto dall’esercito e i test di idoneità fisica, avere “un aspetto impeccabile e standard di uniforme perfetti (senza eccezioni)”. Solo maschi veri.