Hegseth vuole solo maschi veri
Secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, Pete Hegseth in vista del discorso sullo stato delle Forze armate il prossimo 30 settembre ha mandato una mail martedì ai comandanti dell’esercito in cui chiede di nominare militari dall’aspetto “impeccabile”, che soddisfino determinati “standard fisici”
17 SET 26
(Foto Ansa)
Mentre l’ispettore generale del Pentagono in un rapporto pubblicato lunedì ha per la prima volta confermato la grave carenza di munizioni che si trovano ad affrontare gli Stati Uniti a causa della guerra all’Iran, il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha in mente solo una cosa: i corpi fisicati dei soldati . Nel primo rapporto dell’organismo di controllo indipendente del Pentagono presentato al Congresso, l’ispettore ha affermato che tra il 28 febbraio e il 30 giugno l’operazione Furia epica è costata 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi esclusivamente per le munizioni, che hanno comportato “carenze strategiche di inventario e ha rivelato colli di bottiglia nella base industriale per il rifornimento di munizioni”. Ad agosto Hegseth aveva smentito le indiscrezioni della Cnn come false, “vergogna” aveva scritto con uno screenshot del notiziario su X, “non odiamo abbastanza i media delle fake news”.
Il capo del Pentagono ha dimostrato di non essere interessato alla carenza di armi nell’esercito americano, è troppo impegnato nel suo maquillage: l’anno scorso aveva indetto una riunione “segretissima” dei generali delle Forze armate, tutti si aspettavano un grande annuncio, alla fine il solenne discorso era stato: siete troppo grassi, siete troppo barbuti, siete troppo femminei, siete troppo woke. Qualche mese fa è tornato a parlare dell’importanza di avere nell’esercito soldati fisicati, annunciando l’esecuzione di test annuali sul loro livello di testosterone e, nel caso di un calo dell’ormone, terapie specifiche su base volontaria. Ora, secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, Hegseth in vista del discorso sullo stato delle Forze armate il prossimo 30 settembre ha mandato una mail martedì ai comandanti dell’esercito in cui chiede di nominare militari dall’aspetto “impeccabile”, che soddisfino determinati “standard fisici”: superare il rapporto vita-altezza previsto dall’esercito e i test di idoneità fisica, avere “un aspetto impeccabile e standard di uniforme perfetti (senza eccezioni)”. Solo maschi veri.