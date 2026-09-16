L’Ilva muore nel silenzio dei sindacati

Oggi il governo annuncerà la soluzione: cassa integrazione straordinaria estesa anche all’indotto. Soddisfatti tutti. Il problema è che la CIGS dovrebbe servire a crisi temporanee. Qui invece la temporaneità diventa permanente e il conto finisce ai contribuenti: dieci milioni l’anno solo per l’Ilva. E anche se il siderurgico si spegnesse definitivamente, chi avrebbe il coraggio di interrompere il sussidio? Come si fa a fare industria, attirare investimenti e creare lavoro in un paese in cui, davanti a ogni crisi, la politica offre sempre lo stesso metadone di stato? La risposta purtroppo la conoscete: semplicemente non si fa. Peccato.