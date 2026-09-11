Ilva, il passo indietro della politica

E’ stata una sentenza della Corte Costituzionale del 2013 la base giuridica che ha tenuto in piedi Ilva negli ultimi anni. Di fronte alla procura di Taranto che aveva impugnato il decreto legge del 2012 che ne determinava la continuità produttiva in quanto sito di interesse strategico nazionale, la Consulta stabilì che non esistono diritti tiranni: quello alla salute e quello al lavoro devono equilibrarsi. E nel caso Ilva il loro equilibrio coincideva con il rispetto dell’Autorizzazione ambientale. Poi però nel 2022 la Costituzione è stata cambiata, aggiungendo all’art. 41 che la libertà di impresa “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente” mentre prima si fermava “alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Poi nel 2024, la Corte di giustizia europea ha stabilito che il diritto alla salute viene prima di tutto, e se messo in pericolo lo stabilimento Ilva doveva essere sospeso.