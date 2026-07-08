Farage contro l’establishment

La sicurezza personale e finanziaria è la spiegazione, secondo Farage, dei “regali” che ha ricevuto – 5 milioni di sterline da un miliardario delle criptovalute: è stata aperta un’inchiesta parlamentare; soldi e persone offerte da un altro imprenditore, che non sono stati registrati – perché polizia e governo non gli hanno mai dato garanzie e così ha dovuto costruirle da sé, e costano. Non ha fatto niente di sbagliato, dice Farage, non ha violato nessuna regola, i molti soldi spesi per la campagna della Brexit li ha recuperati lavorando – “fare soldi non è un reato” – e tutti i regolamenti imposti dal Parlamento per i finanziamenti ai partiti sono “da stato comunista”. Così Farage si dimette e si ricandida, sperando così di cancellare le inchieste, promettendo di aggiustare un paese in mille pezzi, che avrà un premier, Andy Burnham, che non è stato eletto: è di nuovo e sempre “popolo contro establishment”, il lasciapassare dei populisti.