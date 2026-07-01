Lukashenka scappa da Putin e si rifugia da Xi

In tre giorni il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka si è spostato dalla residenza di Vladimir Putin a Valdai, in Russia, a quella cinese di Diaoyutai, a Pechino. E’ stato lo stesso Xi Jinping a chiedergli se fosse arrivato da Minsk, e Lukashenka ha risposto di essere arrivato direttamente dalla Russia, dopo una visita di due giorni tenuta segreta fino all’ultimo e che ha sorpreso anche i giornalisti russi per essersi svolta a porte chiuse. Secondo Zelensky, Putin starebbe insistendo per convincere Lukashenka ad aumentare il suo sostegno nella guerra in Ucraina, mentre il dittatore bielorusso “non vuole che Minsk venga trascinata in guerra, sa che gli attacchi ucraini contro la Bielorussia sarebbero rapidi e devastanti. Ma non può semplicemente dire di no a Putin, perché la sopravvivenza del suo regime dipende dal Cremlino. E’ stretto tra ‘Non voglio’ e ‘Non posso rifiutare’, ha detto l’ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.