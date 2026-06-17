Il dovere di dire sì su Hormuz (anche a sinistra)

L’Europa, sull’Iran, ha fatto poco. Si è tenuta fuori, ha osservato da lontano, ha sperato che altri risolvessero il problema. In parte per debolezza, in parte per calcolo, in parte anche per buone ragioni: nessun paese europeo aveva interesse a farsi trascinare in una guerra e nessun governo responsabile poteva pensare di mandare navi nello Stretto di Hormuz senza condizioni minime di sicurezza. Ma la prudenza non può diventare indifferenza. E ora, se la tregua regge, se l’accordo verrà davvero implementato, se le parti garantiranno le condizioni necessarie, l’Italia non può non dare una prova di presenza. Non per fare la guerra. Non per obbedire a Trump. Non per regalare a Meloni una bandierina internazionale. Ma per difendere un interesse nazionale evidente: la libertà di navigazione, la sicurezza energetica, la stabilità di una rotta da cui passa una parte importante dell’economia mondiale.