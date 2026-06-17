C’è poco da festeggiare con Trump

Inoltre i nuovi dazi, introdotti a seguito della sentenza della Corte suprema su quelli del “Liberation day”, sono più alti di quanto stabilito a Turnberry. Gli effetti si fanno sentire. Secondo Eurostat, l’avanzo commerciale dell’Ue con gli Stati Uniti nel primo trimestre è crollato da 80 a 34 miliardi rispetto al 2025. Le esportazioni dell’Ue sono scese del 30 per cento, un livello preoccupante anche tenendo conto delle scorte accumulate dagli importatori americani prima del “Liberation day”. Trump è tornato a minacciare di imporre dazi del 100 per cento sul vino francese, se la Francia manterrà la sua digital tax. Trump continuerà a usare l’arma dei dazi per cercare di ricattare l’Ue in altri settori, come la regolamentazione ambientale o quella digitale. Sarebbe meglio evitare di festeggiare la capitolazione di Turnberry.