L'America funziona, tranne sull'aborto?

All’indomani della pubblicazione della “bozza Alito” che potrebbe ribaltare la sentenza del 1972 sul diritto all’aborto, la senatrice democratica Elizabeth Warren ha detto che si deve approvare una legge che regolamenti una volta per tutte a livello federale l’accesso all’aborto, come è da cinquant’anni in Europa. Anche il senatore Bernie Sanders ha chiesto al Congresso di codificare la Roe vs Wade, “Il Congresso deve approvare una legislazione che codifichi Roe vs Wade come la legge del paese in questo paese ORA”, ha twittato. “E se al Senato non ci sono sessanta voti per farlo, e non ci sono, dobbiamo porre fine all’ostruzionismo per approvarlo con cinquanta voti”. Improbabile che si verifichi a causa dell’ostruzionismo del Senato e lo stesso fronte democratico è diviso (il senatore Joe Manchin, il più conservatore dei Dem del West Virginia, ha già liquidato le proposte di Sanders e Warren).

