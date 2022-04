Il baluardo contro il virus

L’allentamento, per fortuna non troppo radicale, delle misure di contenimento della pandemia cominciato oggi e quello un po’ più ampio previsto per il mese prossimo concludono una fase di emergenza che è durata circa due anni. È ragionevole passare a una fase di “convivenza” con il virus che pure circola ancora con molti contagi anche se con una riduzione delle ospedalizzazioni? Certamente bisogna adeguare le misure alla situazione e quella attuale, per giunta alla vigilia della stagione calda, è mutata. Quello che bisogna evitare è che si crei una assuefazione, un’indifferenza diffusa, che spingerebbe a allentare le precauzioni e le preoccupazioni personali. Il fatto che lo stato allenti le ordinanze implica che ora sarà decisivo il senso di responsabilità delle persone, che prima lo hanno esercitato osservando norme e ora lo debbono dimostrare sulla base del buon senso.

