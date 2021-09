Niente rivoluzione sul Patto di stabilità

Mettere mano al Patto di stabilità e crescita non sarà una passeggiata e chi spera in una modifica delle regole fiscali della zona euro entro la fine dell’anno rischia di rimanere deluso. Il negoziato tra i ministri delle Finanze inizierà solo dopo le elezioni in Germania, quando la Commissione presenterà la sua proposta per rivedere i regolamenti del Two pack e del Six pack, che erano stati introdotti durante la crisi del debito sovrano. Mettere in discussione l’ortodossia avrebbe comportato il rischio di avvantaggiare l’estrema destra di Alternativa per la Germania e così i partner europei si sono astenuti da interventi pubblici a gamba tesa. Ma le discussioni informali sono già in corso. Il commissario Paolo Gentiloni ha spiegato che bisogna ammorbidire la regola sul rientro del debito. La crisi del Covid-19 con l’esplosione del debito pubblico anche in Francia ha reso quella regola inapplicabile.

