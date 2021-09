L'Ue dura sullo stato di diritto

La Commissione europea sembra intenzionata ad andare fino in fondo nel braccio di ferro con Ungheria e Polonia sul rispetto dello stato di diritto per ottenere le risorse del Recovery fund. I piani di ripresa e resilienza di Budapest e Varsavia non sono stati ancora approvati, con ritardi che nel caso polacco vanno ben oltre scadenze e proroghe previste dalle regole. I problemi sono simili per i due paesi: carenze nei meccanismi di controllo di come vengono spesi i fondi e mancato rispetto delle raccomandazioni della Commissione in settori come l’indipendenza della giustizia e la lotta alla corruzione. “Per l’Ungheria stiamo guardando al contesto delle sfide dello stato di diritto”, ha detto ieri il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. Per la Polonia “stiamo anche guardando alla questione della primazia del diritto dell’Ue e le sue implicazioni potenziali per l’attuazione del piano di ripresa e resilienza”.

