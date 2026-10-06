Il rischio politico colpisce l'euro. La crisi francese restringe lo spazio della Bce

I mercati si chiedono ora se la Bce userà il Tpi, lo strumento creato nel 2022 per comprare i titoli di un paese quando i rendimenti salgono in modo "ingiustificato e disordinato". Il tema non è toccato apertamente, anche perché risuona ancora oggi la gaffe di Christine Lagarde, che fece alimentare le tensioni sui mercati dicendo: “Non siamo qui per chiudere gli spread”. In più la Francia difficilmente rientra nelle condizioni del Tpi, perché i suoi rendimenti salgono per irresponsabilità politica e non per un disordine irrazionale del mercato. Ciò vuol dire che, comunque, prima dell’attivazione del Tpi da parte della Bce sarà condizione necessaria quell’aggiustamento dei conti pubblici che la politica francese vuole evitare prima delle elezioni, e che è la causa principale dell’aumento dello spread. Nel frattempo l’inflazione e il debito sono diventati un problema costante per le borse, dato che la settimana scorsa l’indice Stoxx Europe 600 ha registrato il quarto calo nelle ultime cinque settimane. Ormai in Europa si somma una moltitudine di crisi: politica, energetica, abitativa, fiscale e inflattiva.