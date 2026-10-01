Meloni scrive a von der Leyen per ulteriore flessibilità: "I redditi delle famiglie sono colpiti duramente dall'inflazione"

Infatti, tali misure di sostegno sono classificate come variazioni discrezionali delle entrate. Sebbene questa caratteristica delle regole di bilancio dell'Ue miri a garantire la solidità dei conti pubblici nel medio termine, dovremmo comunque cercare modi per utilizzare almeno una parte delle entrate aggiuntive al fine di attenuare l'aumento dei costi energetici in modo temporaneo e mirato. Tuttavia, nell'aggiornare i nostri piani di bilancio per il 2027, emerge un altro problema legato alle regole di bilancio. Infatti, il tetto alla crescita della spesa netta è fissato in termini nominali e, in quanto tale, potrebbe non tenere pienamente conto dell'impatto di bilancio derivante da un'inflazione che superi in modo significativo le proiezioni alla base del percorso di spesa netta concordato, ovvero del fatto che la spesa pubblica possa aumentare a causa di meccanismi e processi di mercato al di fuori del controllo del governo.