EconomiaL'analisi
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Debito e interessi restringono lo spazio per la prima manovra di Burnham
Il cancelliere dello Scacchiere John Healey dal congresso del Labour annuncia la "nuova industrializzazione" ma non scopre le carte per la manovra
29 SET 26
Ieri il cancelliere dello Scacchiere John Healey, nominato a luglio dal nuovo premier Andy Burnham, ha parlato a Liverpool al congresso del Labour per delineare la cornice della prossima manovra finanziaria, che sarà presentata il 28 ottobre.
Secondo molti analisti il suo discorso ha segnato un cambio di registro. Perché Healey, ministro della Difesa nel governo di Keir Starmer fino a giugno, quando si è dimesso accusando il Tesoro (che oggi guida) di non stanziare le risorse necessarie per le forze armate, dopo due mesi di annunci di Burnham sta cominciando a preparare il terreno per le scelte difficili. “I fondi che il New Labour aveva negli anni ‘90 semplicemente non ci sono più – ha detto ieri Healey –. E non c’è nulla di progressista nel perdere il controllo dei conti”. Il debito britannico oggi è al 93,8 per cento del pil, nel 1997 era al 37,2 per cento; e la spesa per interessi si aggira ora attorno al 3,6 per cento del pil. Ma il cancelliere ha comunque promesso una “nuova era di industrializzazione”: 6 miliardi di sterline di commesse ai cantieri navali; 100 milioni per una forma di apprendistato aziendale gestito dai sindaci; e l’annuncio di 300 milioni investiti da Rolls-Royce nel Regno Unito. Per le coperture delle spese previste, come i 4,7 miliardi per il piano militare già approvato, il cancelliere non ha scoperto le sue carte.
Allo stesso tempo Healey ha assicurato che la manovra vorrà rispetare la regola per cui nel 2029-30 le entrate dovranno coprire tutta la spesa corrente, dalle pensioni agli interessi, mentre il debito potrà finanziare soltanto gli investimenti. A marzo le previsioni ufficiali davano per il 2030 un avanzo sulle spese correnti di 23,6 miliardi di sterline, ma con l’aumento del costo del debito il margine è sceso a 8-12 miliardi secondo Kpmg e la Resolution Foundation. Il 28 ottobre Healey dovrà tenere insieme le promesse di Burnham e i conti, e secondo Bloomberg il Tesoro sta studiando un aumento della tassa sui guadagni dalla vendita di azioni e un prelievo straordinario sulle banche e le compagnie petrolifere.