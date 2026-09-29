Debito e interessi restringono lo spazio per la prima manovra di Burnham

Allo stesso tempo Healey ha assicurato che la manovra vorrà rispetare la regola per cui nel 2029-30 le entrate dovranno coprire tutta la spesa corrente, dalle pensioni agli interessi, mentre il debito potrà finanziare soltanto gli investimenti. A marzo le previsioni ufficiali davano per il 2030 un avanzo sulle spese correnti di 23,6 miliardi di sterline, ma con l’aumento del costo del debito il margine è sceso a 8-12 miliardi secondo Kpmg e la Resolution Foundation. Il 28 ottobre Healey dovrà tenere insieme le promesse di Burnham e i conti, e secondo Bloomberg il Tesoro sta studiando un aumento della tassa sui guadagni dalla vendita di azioni e un prelievo straordinario sulle banche e le compagnie petrolifere.