Scostamento senza infrazione

L’attivazione della Nec (National escape clause), infatti, per i paesi in procedura d’infrazione ne complica e ritarda l’uscita. Ma nel coacervo di regole europee è possibile, nel dialogo con la Commissione europea, trovare una soluzione ragionevole che non penalizzi un paese come l’Italia che ha risanato il bilancio. Basterebbe che il governo raggiungesse l’obiettivo del 2,9 per cento di deficit per il 2026, facesse una legge di Bilancio rispettando il percorso concordato con Bruxelles per il Patto di stabilità e attivasse la Nec per energia e difesa per il 2027 e il 2028. In questo modo, in primavera – ed eccetto sorprese dalla notifica Istat – la Commissione potrebbe certificare l’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione. Se il governo usasse anche tutti i fondi del Safe per la difesa, potrebbe liberare ulteriori margini di bilancio insieme all’attivazione della clausola di salvaguardia. Giorgia Meloni potrebbe presentarsi agli elettori con i conti in ordine, avendo portato il paese fuori dalla procedura d’infrazione, e una manovra che concede qualche spazio a politiche di consenso. Dovrà però resistere, insieme a Giorgetti, alla tentazione del grande “scostamento” per trionfare nelle urne al costo di sfondare il bilancio.