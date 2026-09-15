Conseguenze di un risiko: il momento dell'orgoglio

Ieri, insomma, è stato il momento dell’orgoglio per la buona riuscita dell’Opas sul mercato e delle nuove prospettive che si possono aprire dall’unione delle due società anche sul piano occupazionale, sfatando, così, i timori di una perdita di posti di lavoro. “Anche se l’AI andrà a fare ottimizzazione delle risorse – ha precisato Lasco – noi andremo in controtendenza, garantendo un’infrastruttura evoluta ma continuando ad agire sulle politiche attive del lavoro e creando nuova occupazione come abbiamo sempre fatto in questi nove anni. Proviamo orgoglio – ha concluso – perché daremo un futuro a loro e alle nuove generazioni”. Si apre così una nuova fase anche per il mercato delle telecomunicazioni che in tutta Europa sta tendendo verso il consolidamento. L’Italia sarà il primo paese ad avere un campione nazionale con un business integrato.