Manuale di conversazione social per sopravvivere al caro benzina facendo il pieno di like

I prezzi ai distributori di benzina fanno discutere. Il carburante è un acceleratore di dibattito pubblico, tra i rari momenti in cui l’italiano smette di essere CT della Nazionale o virologo per trasformarsi in un esperto di geopolitica, raffinazione del greggio e termodinamica applicata. Per orientarsi sui social e fare il pieno di like, ecco il manuale.

Il convertito della mobilità sostenibile. A parole

"Finalmente la gente inizierà a usare meno la macchina e a muoversi con i mezzi e a piedi!"

Identikit: lo posta con fermezza chi possiede in garage un SUV 3500 a benzina, una smart e uno scooter 300. L'ultimo autobus lo ha preso durante una gita scolastica nel 2000. A piedi no, mai, perché arriverebbe in ufficio sudato.

Il profeta rivelatore

"Il futuro è l'idrogeno"

Regola d'oro: postare frasi del genere in modo secco, senza ulteriori commenti né spiegazioni scientifiche. Consigliato X. Va scritto come un dogma, una verità rivelata da scagliare nel dibattito per sembrare avanti di cinquant'anni. Se qualcuno chiede dettagli tecnici, ignorare o rispondere con un laconico "Informati".

Il provocatore (Rage Baiter)

"Ma l'elettricità per le vostre macchine elettriche sapete come viene prodotta? Con i combustibili fossili, asini!"

Obiettivo: creare il caos nei commenti, aumentando interazioni e attenzione dell’algoritmo. È la battuta da manuale per scatenare una faida di tre giorni tra ambientalisti, ingegneri e nostalgici del motore a scoppio. Disattivare le notifiche prima di pubblicare per evitare il surriscaldamento dello smartphone.

I poteri forti e l'entità indefinita

"Alla fine ci guadagnano sempre e solo LORO, alle spalle del popolo"

Regola fondamentale: non specificare mai chi siano "loro". Le compagnie petrolifere? Il governo? Le banche? I rettiliani? Il Professor Burioni? Il fascino della frase risiede proprio nell'indeterminatezza: ognuno potrà proiettarci il proprio nemico preferito e mettere "mi piace".

Il fisico-stratega del carburante

"Io faccio benzina solo la mattina presto perché con il freddo il liquido si contrae e la densità ti fa guadagnare 200 millilitri a pieno"

La furbizia della sindrome di Dunning-Kruger: utile per mostrare quella tipica pseudosagacia che richiede sveglia in anticipo, tre deviazioni di percorso e due litri di benzina consumati per risparmiare 14 centesimi totali. Price sensitive: così così.

Il complottista dell'accisa fantasma

"Stiamo ancora pagando la guerra d'Abissinia e il terremoto!"

Strategia: un grande classico vintage che funziona bene su Facebook. Efficace sempre e da sempre, sia online che offline, unisce destra e sinistra nella rabbia ed evita di dover approfondire.

I don’t

La battuta sui 20 euro:

"Ma che ve ne importa del prezzo? Io tanto faccio comunque sempre 20 euro!"

Perché evitarla: rivela drammatiche lacune nella matematica di quarta elementare e rischia di farvi scambiare per un troll di bassissima lega. O per un hater che commenta un post del Professor Burioni.

Fornire soluzioni pratiche:

“La politica deve dare risposte concrete, come le corsie dedicate al carpooling”

Proporre, magari su LinkedIn, di usare davvero i mezzi pubblici o fare carpooling spegne la conversazione social. Il feed non vuole soluzioni, vuole indignarsi prima di rimettersi in coda in tangenziale.

Lo spiegone LinkedIn

"La crisi del caro carburante è una straordinaria opportunità per rilanciare la mobilità dolce e il trasporto pubblico"