Messina accenda di nuovo il risiko bancario

Una stoccata dopo il nuovo scontro appena scoppiato nel cda di Siena con la lettera inviata al presidente Cesare Bisoni da quattro consiglieri della minoranza (eccetto Corrado Passera) per le iniziative che Lovaglio sta intraprendendo proprio per portare avanti la fusione con la banca milanese. Scontro che ha spinto il pentastellato senatore Mario Turco a esortare il neo presidente della Consob, Guido Stazi, a vigilare con “indipendenza e velocità esecutiva” su questa nuova agguerrita fase del risiko bancario. In effetti, il clima si sta surriscaldando in attesa delle contromosse di Lovaglio, alle quali Messina non deve credere molto se ha chiarito che ci sono zero possibilità su un rilancio del prezzo dell’opas. Ma è solo l’inizio dello scontro finale.