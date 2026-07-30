Landini pragmatico: firma accordi e pensa all’eredità politica per la Cgil

Al di là dei contenuti, è il senso politico che conta. Dopo molte stagioni barricadere, oggi il clima sembra diverso. Cgil, Cisl e Uil si sono ricompattate (pochi scommettevano sarebbe accaduto), e anche con le controparti datoriali l’intesa sembra ottima. La Cgil di Landini, la Confindustria di Orsini, e la Confcommercio di Sangalli & Lusetti (alleanza ribattezzata “il clan degli emiliani”, data la comune origine regionale) vanno d’amore e d’accordo, impegnate sullo stesso obiettivo: con la Cisl di Daniela Fumarola e la Uil di Pierpaolo Bombardieri, e assieme a tutte le associazioni di imprese, portare a casa un accordo che riscriva le relazioni industriali, partendo da rappresentanza e riforma dei contratti. Una faccenda, dunque, molto sindacale e assai poco “ideologica”, considerando l’accusa che viene spesso rivolta al leader Cgil. In realtà il segretario la fase ideologica, semmai l’ha avuta, l’ha abbandonata Cgil, Cisl e Uil da un lato e dall’altro 14 associazioni di impresa, dall’industria al commercio, all’artigianato, alle Pmi, alle assicurazioni, e forse anche alle banche. La notizia è piccola ma significativa: dopo numerosi contratti pubblici non firmati, nel giro di un mese la Cgil ne ha sottoscritti con l’Aran ben due. Il primo a giugno per le Funzioni centrali, il secondo la scorsa settimana per le Funzioni locali. Accompagnato, quest’ultimo, da un commento positivo del segretario Maurizio Landini.La Cgil di Landini, la Confindustria di Orsini, e la Confcommercio di Sangalli & Lusetti (alleanza ribattezzata “il clan degli emiliani”, data la comune origine regionale) vanno d’amore e d’accordo, impegnate sullo stesso obiettivo: con la Cisl di Daniela Fumarola e la Uil di Pierpaolo Bombardieri, e assieme a tutte le associazioni di imprese, portare a casa un accordo che riscriva le relazioni industriali, partendo da rappresentanza e riforma dei contratti. Una faccenda, dunque, molto sindacale e assai poco “ideologica”, considerando l’accusa che viene spesso rivolta al leader Cgil. In realtà il segretario la fase ideologica, semmai l’ha avuta, l’ha abbandonata a favore di un atteggiamento che si può definire “pragmatico-zen” : se c’è da portare a casa un risultato che vale, lo si porta a casa, punto. E il risultato cui oggi Landini attribuisce massimo valore è firmare il primo accordo della storia che riunirà tutti i rappresentanti del mondo della produzione e del lavoro:

Per creare le basi necessarie ad avviare questo maxi tavolo, sindacati e imprese hanno lavorato dietro le quinte per quasi un anno, ma ora si è arrivati al confronto vero e proprio nella due giorni di ieri e oggi: si parte dalle due piattaforme unitarie, presentate da Cgil Cisl e Uil a giugno e dalle 14 rappresentanze datoriali a luglio. Ed è già una mezza rivoluzione il fatto che sia i sindacati, sia le controparti datoriali, tra le quali serpeggiano rivalità storiche, siano riusciti a mettersi d’accordo su due testi condivisi. Non basteranno ovviamente pochi giorni per concludere, ma l’idea è di proseguire con tavoli tecnici per poi arrivare alla firma ai primi di settembre. Mettere d’accordo tutti non sarà semplice, ma è anche vero che arrivati a questo punto nessuno può permettersi di far saltare il tavolo: la figuraccia sarebbe imperdonabile.

Per Landini, in particolare, l’accordone rappresenta anche la sua eredità politica per la Cgil, che lascerà nel 2027 dopo otto anni degni di “una battaglia dopo l’altra”, scanditi da scioperi contro tutti i governi, manifestazioni e campagne referendarie. Il congresso nazionale che sancirà la successione non ha ancora una data: si è stabilito di tenerlo dopo le elezioni politiche, ma in ogni caso, tra pochi mesi, la Cgil avrà una nuova leadership. Diversamente dal solito questa volta non girano nomi di possibili candidati e Landini, oltretutto, non ha delfini riconosciuti, ma non c’è dubbio che avrà forte voce in capitolo nella scelta.