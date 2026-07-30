I turchi di Beko non rispettano gli accordi, e Electrolux resta nel limbo. La sfida di Urso

La novità di queste ore riguarda proprio il gruppo turco Beko-Arcelik che, secondo la Fim-Cisl, sta disattendo le intese del 2025 che avevano disciplinato la riorganizzazione del gruppo e avrebbero dovuto portare a “digerire” l’acquisizione di Whirlpool Italia. La sostanza è che i volumi produttivi previsti dal budget 2026 non vengono onorati in quasi tutti gli stabilimenti italiani del gruppo (segnatamente Cassinetta, Melano, Comunanza e Fabriano), gli investimenti promessi (300 milioni) sono stati effettuati solo al 20 per cento di quanto concordato e dei nuovi prodotti per la cottura non c’è traccia. Insomma, ci sono tutte le avvisaglie di una crescente difficoltà di mercato e di una ulteriore necessità di metter mano alla mappa produttiva del gruppo, difficoltà scandite in queste settimane dal maggiore ricorso alla cassa integrazione. Spiega Massimiliano Nobis, segretario Fim-Cisl: “Siamo a metà vigenza dell’accordo e le preoccupazioni sono forti. Gli impianti non vengono saturati e di conseguenza la marginalità scende. E l’operazione di trasferimento di produzione dalla Turchia in Italia è ancora modesta. Sappiamo bene che il mercato europeo è difficile ma vediamo nell’azienda una passività di risposta che non possiamo che denunciare”. Dal 2021 la domanda di grandi elettrodomestici in Europa è scesa di ben 7 milioni di pezzi, “ma proprio per questo non si può essere rinunciatari e rinviare ogni processo di innovazione”.