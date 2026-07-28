Tra gare e giochi, a Taranto lo spegnimento dell’Ilva è più vicino

Taranto. La gara di vendita di Ilva, ormai aperta da due anni, non esiste più. Verrà annullata, o aggiornata (come già avvenuto un anno fa), Il governo non ha ancora deciso se impugnare il decreto in Cassazione, mentre è certo che non potrà procedere alla bonifica. Resta quindi in funzione solo l’area a freddo, che verrà messa in vendita. Del resto era questa l’unica area a cui è interessata Jindal, l’acquirente con cui i commissari straordinari stavano trattando l’acquisizione. Il piano del colosso indiano prevede l’acquisizione dei laminatoi con la promessa, a fronte di 3 miliardi di investimenti pubblici, di realizzare forse un forno elettrico portando materia prima dalla sua acciaieria green in Oman. Jindal però non avrebbe comprato l’Ilva. Per questo, già prima della sentenza di Milano, l’idea del ministero delle Imprese (concordata con Jindal) era di annullare la gara di vendita e sostituirla con una nuova gara per il fitto di ramo d’azienda. Poi è arrivata la sentenza a giustificare l’operazione. La gara di vendita di Ilva, ormai aperta da due anni, non esiste più. Verrà annullata, o aggiornata (come già avvenuto un anno fa), alla luce del decreto della Corte d’Appello di Milano che ha ordinato la sospensione dell’area a caldo entro 90 giorni.Del resto era questa l’unica area a cui è interessata Jindal, l’acquirente con cui i commissari straordinari stavano trattando l’acquisizione. Il piano del colosso indiano prevede l’acquisizione dei laminatoi con la promessa, a fronte di 3 miliardi di investimenti pubblici, di realizzare forse un forno elettrico portando materia prima dalla sua acciaieria green in Oman. Jindal però non avrebbe comprato l’Ilva. Per questo, già prima della sentenza di Milano, l’idea del ministero delle Imprese (concordata con Jindal) era di annullare la gara di vendita e sostituirla con una nuova gara per il fitto di ramo d’azienda.

Oggi il ministro Adolfo Urso era impegnato in un videocollegamento con il sindaco di Genova, Silvia Salis, e il presidente della Liguria, Marco Bucci, per parlare del futuro dello stabilimento di Cornigliano. Mentre la reale responsabilità del tavolo Ilva a Palazzo Chigi è stata assunta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha manifestato l’intenzione del governo di garantire la continuità aziendale. Per farlo però servono risorse finanziarie che l’azienda non ha più, dato che la Commissione europea ha chiarito che dopo l’ultimo prestito ponte da 400 milioni non ne autorizzerà altri. Da qui la necessità della cessione. Per quanto riguarda l’ipotesi di partecipazione statale, Mantovano ha evidenziato che, anche in presenza di una gestione pubblica prevalente, i problemi derivanti dalle decisioni giudiziarie sarebbero stati i medesimi. Su questo è stato chiaro anche Giancarlo Giorgetti: “Le sentenze valgono per tutti – ha detto il ministro dell’Economia – non cambia la questione se il progetto che produce o inquina è pubblico o privato”.

E mentre i sindacati hanno annunciato otto ore di sciopero, a data da destinarsi, Mantovano ha fatto appello all’unità: “Poiché ci conosciamo da tempo non credo di dover fare inviti al senso di responsabilità perché – ha detto il sottosegretario – abbiamo fatto un percorso insieme, riconoscendoci reciprocamente in questo senso di responsabilità”. Del resto è noto come dal primo momento in cui ha cacciato ArcelorMittal, con la promessa di fare di Ilva “il più grande siderurgico green d’Europa”, il ministro Urso ha avuto il pieno appoggio dei sindacati, dell’allora presidente della Puglia Michele Emiliano e degli enti locali.