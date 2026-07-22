Le riforme dell'Irpef hanno aiutato i redditi bassi. Lo studio dell'Upb

Sullo sfondo, lo scenario non è certo confortante. Secondo i dati dell’Ocse, tra il 1990 e il 2024 le retribuzioni lorde reali per dipendente a tempo pieno equivalente in Italia sono diminuite dell’1,6 per cento. Al contrario, negli altri principali paesi avanzati sono cresciute significativamente. "Alla modesta dinamica salariale si è affiancata la crescita del lavoro a tempo parziale che ha contribuito alla riduzione delle retribuzioni annuali e all’aumento della loro dispersione", sottolinea l'Upb. Secondo cui, però, è proprio in questo contesto che gli interventi normativi fiscali hanno dato un contributo utile agli stipendi dei lavoratori. "Le riforme hanno progressivamente ridotto il prelievo sui redditi bassi e medi, soprattutto a partire dall’introduzione del bonus Irpef nel 2014 e con la riforma del 2025, che ha incorporato gli sgravi contributivi nella struttura dell’imposta. Al contrario, – prosegue lo studio – per i redditi più elevati il carico fiscale effettivo è aumentato, principalmente per effetto del drenaggio fiscale, dovuto alla mancata indicizzazione all’inflazione degli scaglioni di reddito e degli altri parametri monetari dell’imposta". La soglia che separa i due effetti è pari a circa 35.100 euro annui a prezzi 2026: al di sotto di tale livello il sistema del 2026 risulta più favorevole rispetto a quello del 1990, mentre al di sopra risulta più oneroso. Nello stesso periodo è inoltre aumentata la presenza di lavoratori nelle fasce di reddito più basse, soprattutto per effetto della diffusione del lavoro a tempo parziale. Eppure, le conseguenze delle modifiche all’Irpef si riflettono nell’evoluzione dei redditi netti da lavoro dipendente. "Si riducono i divari tra i diversi segmenti di lavoratori nel passaggio dai redditi lordi a quelli netti, comprimendo la dispersione", dice l'Upb, anche se "pur controbilanciando alcuni divari, come quelli tra operai e impiegati a tempo pieno, l’imposta non cancella le disuguaglianze generate dal mercato del lavoro".