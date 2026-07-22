La benzina del populismo

Intervenire sulle imposte toglierebbe risorse preziose all’erario senza generare un beneficio misurabile, perché di pochi spiccioli a testa. Alimentandosi con l’extragettito Iva, l’accisa mobile vale appena 2,2 centesimi per ogni 10 di aumento rispetto ai valori di riferimento. Inoltre, pochi giorni fa il ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) di cui si vede per la prima volta la riduzione proprio grazie all’allineamento delle accise (duramente criticata dal campo largo). Il Nazareno, per giunta, chiede “la presentazione del piano di utilizzo delle risorse legate alla flessibilità di bilancio ammessa dall’Unione europea per affrontare la crisi energetica”. La Commissione è stata fin da subito chiarissima: questi fondi non si possono usare per tagliare le accise ma per finanziare investimenti green. Elly Schlein dovrebbe spiegare se ritiene che la priorità sia la decarbonizzazione, e quindi agevolare l’abbandono delle fonti fossili, oppure il populismo. In questo caso può continuare a scimmiottare quegli stessi slogan elettorali che persino la destra – eccetto Vannacci – ha ormai gettato alle ortiche e con i quali non solo non si fa il pieno, ma neppure si governa.