Tra deriva cinese e boicottaggi, sul gruppo Teva vince il buon senso

Per i sindacalisti, come Carlo Scarati della Uiltec, “la ricetta Francis non vuol dire altro che comprare prodotti intermedi di provenienza cinese meno cari delle produzioni in Italia, famosa nel mondo per la qualità della sua manifattura farmaceutica, mettendo così a repentaglio la qualità venduta al cliente”. L’atteggiamento coerente dei sindacati di categoria è stato di fatto anche una smentita aperta del boicottaggio: mentre Bds voleva ridurre la presenza di Teva in Italia, gli operai si mobilitavano per convincere l’azienda a non ridurre fabbriche e organici. Una contraddizione palese che ha originato contrasti all’interno della Cgil, tra il sindacato di categoria Filctem attento all’occupazione e i sanitari della Fp (Funzione pubblica) pro Pal e barricaderi. Spiega sempre Scarati: “E’ un problema che fortunatamente ci siamo messi alle spalle. Abbiamo vissuto l’eco dei boicottaggi e anche al tavolo delle trattative è stata buttata lì qualche frase infelice. Alla fine però ci siamo concentrati sulle cose reali e sul nostro mestiere di sindacalisti”. Il risultato è stato quello di coinvolgere il Mimit e la regione Lombardia, che si sono impegnati a trovare un compratore per lo stabilimento di Villanterio disposto a garantire la continuità della produzione. Intanto la chiusura è stata posticipata al 31 dicembre 2027 con commesse garantite fino a marzo. Il prossimo 30 settembre ci si rivedrà al Mimit per verificare a che punto è la vendita e procedere di conseguenza. “Il ministero non poteva tirarsi indietro. La riduzione della capacità produttiva dei princìpi attivi farmaceutici – commenta Scarati – contrasta apertamente con le dichiarazioni del governo e di Farmindustria, che considerano questo settore altamente strategico per la sicurezza sanitaria nazionale ed europea”. In parole povere, se chiudi gli stabilimenti in Italia ti consegni mani e piedi legati al monopolio cinese.