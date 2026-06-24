Lusetti ci spiega come imprese e sindacati possono combattere bene i contratti pirata

E poi ci sono state varie sfumature di intervento o di sollecitazione politica, con temi portati all’attenzione generale anche come slogan. “Sì, ci sono state le proposte sul salario minimo e c’è stata la delega al governo scaduta a fine aprile. Due fattori che portavano il reale rischio che le istituzioni facessero interventi a gamba tesa nelle relazioni industriali. E tutto questo ha fatto sì che ci fosse un sussulto nella ricerca dell’unità sindacale e in quella datoriale e che si cercassero terreni di confronto comune”. Una dimostrazione di forza anche sorprendente da lavoratori e imprese, in una fase difficile e tra sollecitazioni che confondevano le cose. “Il mondo del lavoro nella sua complessità ha battuto un colpo e devo registrare che le organizzazioni sindacali sono arrivate un po’ prima di noi nell’individuare un terreno comune con il loro documento di una decina di giorni fa, ma per loro era relativamente più facile, mentre sul nostro lato c’è maggiore articolazione e facciamo un po’ più di fatica a trovare un punto di equilibrio, ma, insomma, è solo questione di tempo e sono fiducioso”.