Il fragile muro tedesco contro Orcel

In realtà, c’è anche un altro aspetto che favorisce la scalata “cross border” di Orcel e cioè che il governo federale tedesco non ha strumenti normativi per opporsi a differenza di quanto ha fatto il governo italiano con il golden power sull’operazione Unicredit-Banco Bpm o quello spagnolo, che ha imposto alcune prescrizioni alla fusione tra Bbva e Banco Sabadell. Insomma, l’unica chance che ha Merz è non aderire all’offerta di Orcel. Ieri, ultimo giorno dell’offerta, che vedrà, però, un prolungamento di 15 giorni, le adesioni sono arrivate quasi al 13% portando la partecipazione diretta detenuta in Commerzbank al 43%, abbastanza per controllare l’assemblea dei soci . Calcolando gli strumenti derivati in mano a Unicredit, Gae Aulenti è già potenzialmente al 55%. Non è un caso che Orcel abbia già fatto sapere di essere nelle condizioni di azzerare il board della banca tedesca il prossimo anno e di prevedere nel giro di tre anni una fusione tra Commerzbank e Hvb, l’altra banca controllata in Germania da Unicredit. Se riesce, è un’aggregazione bancaria che nasce a spallate ma resterà nella storia.