Avete una banca! Su Mps Meloni & Co. osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse

L’operazione di Intesa Sanpaolo e Unipol su Mps e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato, nella finanza, deriva anche dagli assist della politica

La banca attorno alla quale doveva nascere il terzo polo, Mps, insieme a Unipol e Bper, diventerà il secondo polo. La banca sulla quale il governo aveva scommesso per far nascere un terzo polo italiano, ovvero Bpm, diventerà il quarto polo ed è una banca in cui la quota francese, tramite Crédit Agricole, conta parecchio: il 20 per cento del capitale e il 26,7 per cento del consiglio. E la banca che il governo ha cercato in tutti i modi di tenere lontana dal terzo polo, per evitare che questo fosse troppo poco legato al territorio, ovvero Unicredit, diventerà, al termine dell’operazione su Mps e Mediobanca, il nuovo terzo polo. E presto, causa triangolazioni necessarie per conquistare la tedesca Commerzbank, potrebbe essere un po’ meno italiana se trasferirà in Germania la propria sede legale. Basterebbe già questo per inquadrare l’eterogenesi dei fini, per il governo, ma la vera storia nella storia che riguarda l’evoluzione del risiko bancario è un’altra e ha al centro Mps.