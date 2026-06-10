Avete una banca! Su Mps Meloni & Co. osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse
Ventuno anni dopo la telefonata di Fassino, il governo che immaginava di vedere riflesso un pezzo della sua identità nella banca di Siena si ritrova ad applaudire un’operazione che prevede la cessione di marchio e filiali a Unipol. Il cui capitale è per circa il 47 per cento riconducibile al mondo cooperativo. L’eterogenesi dei fini
Foto ANSA
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.