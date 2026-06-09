Le virtù italiane spiegate con le banche

Un paese che ha banche ambiziose è un paese che ha più forza per far crescere le imprese. Un paese che ha banche in salute è un paese che può beneficiare di una credibilità che altri paesi con banche meno in salute possono non avere. Accanto al racconto distorto delle banche descritte come nemico pubblico numero uno della politica, negli ultimi anni in Italia è andato in onda un altro cortocircuito interessante. Le banche hanno fatto notizia, nei numerosi episodi della serie tv più pazza del paese, House of risiko bancario, per gli intrecci delle molte operazioni lanciate negli ultimi anni con il mondo della politica. Ma nel racconto quotidiano è stato rimosso un aspetto dirompente che dovrebbe coincidere con un elemento di orgoglio quando si parla di banche. E il punto, come dimostra tutto ciò che ruota attorno all’operazione su Mps, è questo: salvo rare eccezioni, la politica, negli ultimi dieci anni, mentre demonizzava le banche, mentre provava anche a dare loro un indirizzo, ha dato un contributo significativo per aiutarle a diventare più grandi, più capitalizzate, più contendibili, più europee e dunque meno influenzabili dalla politica stessa .

La politica, in questi anni, ha cercato di giocare la sua partita nel mondo della finanza, a volte in modo elegante a volte in modo goffo. E tra i paradossi dell’Italia oggi c’è anche questo. Un governo che non passerà alla storia per essere stato un amico delle banche ha dato un contributo per rafforzare il sistema bancario italiano. E un governo che non passerà alla storia per essere stato particolarmente incisivo nella sua politica industriale passerà alla storia per aver dato un contributo alla risoluzione di partite che per anni erano state come paludi. Tim, ora dentro una partita decisiva con Poste. Ita, sempre più dentro il perimetro di Lufthansa. Mps, presto forse dentro il perimetro di Intesa Sanpaolo, con Bper rafforzata dall’operazione. Mediobanca, presto forse abbracciata a Intesa Sanpaolo. E Generali, presto forse un po’ meno francese e un po’ più italiana. Non sempre tra mercato e politica gli assi sembrano essere allineati, specie in Italia. Nel caso di Mps e dell’offerta di Intesa Sanpaolo forse qualcuno si leccherà qualche ferita, magari al Mef, ma il risultato finale non è niente male per il paese: la politica dà idee, poi il mercato alla fine decide cosa fare. A volte lo fa dando soddisfazioni alla politica, altre volte no. Con un paradosso di fondo: la politica ha contribuito a creare un mercato così forte da averlo reso immune dagli stessi interventi della politica. Niente male questa Italia che improvvisamente scopre di essere, sulle banche, non il simbolo di un’anomalia europea ma il simbolo di un’eccellenza europea che l’Italia, come spesso accade, ha riconosciuto per ultima.