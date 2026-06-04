La riflessione che serve al campo largo su nucleare e rinnovabili. Ci scrive Magi

La realtà è diversa: arrivare a 131 GW di potenza rinnovabile fissata dal Pniec al 2030 significa quasi raddoppiare la velocità di installazione attuale. Lo dimostra il modello della Spagna, che ha scelto di puntare con decisione su impianti solari ed eolici su larghissima scala, abbinandoli a un uso pragmatico delle centrali nucleari esistenti per decarbonizzare e ridurre i prezzi. Proprio sul tema del nucleare – usato dalla destra come fuga dalla realtà – reputo che l’opposizione debba confrontarsi in modo equilibrato e laico. Governare fuggendo dalle scelte è un atavico vizio della politica italiana soprattutto in campo energetico. Il campo largo non può permettersi questo errore, e per questo siamo impegnati perché per il 2027 sappia trasformarsi in un vero “campo europeo”, capace di superare i veti che bloccano lo sviluppo energetico proprio ora che su questo fronte nuove risorse per nuovi investimenti, e nuove scelte, potrebbero arrivare.