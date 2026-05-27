L'Italia dei polialibi. All’assemblea di Confindustria, contano le parole dette ma anche quelle non dette

Ieri, nel corso della ricca assemblea di Confindustria, il tema rimosso non è stato solo il Pnrr, accennato dal presidente Orsini solo una volta, come un modello da seguire anche nel futuro (Meloni ne ha parlato ancora meno, mezza volta, fare bilanci non è semplice: il Pnrr doveva portare circa 0,9 punti percentuali di crescita in più all’anno, negli ultimi tre anni la crescita dell’Italia è stata intorno allo 0,7 per cento). Il grande rimosso – oltre a Ilva, il vero elefante nella stanza trasformato ieri in un fantasma da esorcizzare – è stato altro. E’ stato, per così dire, il futuro. E sono stati, se vogliamo, i tabù che l’Italia dovrebbe affrontare con forza prima di chiedere a qualcun altro, ovvero l’Europa, di risolvere problemi che passano prima di tutto dal nostro paese. Si è parlato molto di Cina, di regole falsate, e giustamente, ma non si è parlato di concorrenza: zero riferimenti Orsini, zero riferimenti Meloni. Si è parlato di salari, ne ha parlato in verità Orsini, Meloni ha misteriosamente scelto di dribblare il tema, ma la parola chiave che è mancata sul tema salari è produttività, e anche su questo Meloni ha glissato. Per una ragione semplice: se la produttività del paese continua a essere bassa, e dunque i salari continuano a essere bassi, e se poi la produttività bassa è quella che riguarda prima di tutto la Pubblica amministrazione, perché sulle grandi imprese l’Italia non è meno produttiva del resto d’Europa, la colpa è di chi governa l’Europa o di chi governa l’Italia? Si è parlato poco o nulla di digitale, di innovazione, di intelligenza artificiale e dunque di futuro. Il presidente Orsini ne ha parlato, spiegando come l’innovazione sia un motore produttivo, su AI, cloud, software, filiere, ricerca, declinando il tema all’interno delle problematiche legate all’energia: più si andrà avanti nell’utilizzo dell’AI e più sarà importante avere un’energia disponibile a basso costo. Il presidente Meloni, invece, ha scelto di non parlarne, di rimuovere il tema, e il risultato è stato questo.