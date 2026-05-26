Le opposte assurdità che inquinano il dibattito sui salari

La seconda assurdità è l’opposta: l’idea che la contrattazione collettiva sia già in grado di fare tutto. E’ una favola che si scontrerà contro un muro appena tornerà l’inflazione. Il “salario giusto” può anche essere una bella formula, ma rischia di avere pochi effetti pratici se non si chiarisce chi rappresenta chi. Nel 2022-23 l’inflazione ha tagliato il potere d’acquisto, molti contratti sono rimasti scaduti, i rinnovi sono arrivati quando i prezzi erano già saliti e la perdita non è stata recuperata. Se il sistema resta questo, alla prossima fiammata inflazionistica ci sarà un nuovo calo dei salari reali. Da qui nasce il tentativo maldestro di sostituire la contrattazione con la legge. Ma è una scorciatoia improponibile. Ancora più maldestro è il modo in cui nel dibattito italiano si prendono gli altri paesi: la Francia come spauracchio, la Spagna come paradiso. Ogni sistema ha la sua storia, i suoi equilibri e i suoi difetti. Non è importare un modello, ma correggere quello italiano.