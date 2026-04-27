Niente tagli lineari alle accise ma interventi mirati. Parla Sergio Lo Monte (Unatras)

Le associazioni di categoria hanno già incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e saranno nuovamente ricevute entro il 10 maggio a Palazzo Chigi. Nel frattempo è stato per ora confermato il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto dal 25 al 29 maggio. La difficoltà segnalata dalle imprese non riguarda solo il livello dei prezzi, ma anche la tenuta economica complessiva del settore. L’aumento del costo del gasolio, spiegano, si è scaricato quasi interamente sui bilanci aziendali, perché solo in parte viene riconosciuto dai committenti. “Quasi sempre non si riesce a recuperare questi extra costi”, osserva Lo Monte, sottolineando come le imprese abbiano progressivamente eroso le proprie riserve di liquidità.