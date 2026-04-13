L’Europa prova a tenere in piedi il multilateralismo (mentre l’America si sfila). Il rapporto Ocse

Il multilateralismo ha un prezzo. E nel 2025 qualcuno ha smesso di pagarlo. L'anno scorso i paesi ricchi hanno ridotto drasticamente gli aiuti a quelli più poveri. Il taglio è stato del 23 per cento, in gran parte dovuto alla scure degli Stati Uniti. Il dato segna il calo annuale più grande da quando esiste la rilevazione ed è un segnale di come stanno cambiando le priorità globali. Gli aiuti complessivi si fermano a 174,5 miliardi di dollari. Nel 2024 erano già scesi del 6 per cento. Siamo tornati ai livelli di prima della pandemia. È questa la fotografia senza precedenti che appare dai dati preliminari dell'Ocse-Dac per il 2025.