No, Milano la ricca non divora i suoi giovani. La finanza qui parla con loro

Migliaia di iscritti allo “Starting Finance Investment Meeting 2025” (3-4 novembre”. L’ispirazione dell’economia

Due giornate di incontri con i protagonisti della finanza, dell’economia ma anche della cultura e dei media italiani. Lo scopo? Promuovere una nuova e più corretta consapevolezza finanziaria nelle nuove generazioni. E in un momento sociale in cui – tanto più in una città come Milano – per molti giovani “finanza & economia” significano soltanto “rapacità & disugualianza”, l’occasione è interessante. L’evento presentato oggi si terrà negli spazi di Superstudio Events e non scorreranno solo numeri e grafici, ma anche idee, valori, storie. A ideare il tutto è Starting Finance, la più grande community italiana di informazione ed educazione finanziaria, che si rivolge principalmente ai giovani under 35 con lo scopo di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’economia, della finanza e dell’impresa in modo consapevole.

Consob ha denunciato per l’Italia un grave gap di cultura, in queste materie: il nostro paese occupa regolarmente gli ultimi posti in Europa per “alfabetizzazione finanziaria”. Il valore di iniziative come lo Starting Finance Investment Meeting è dunque evidente, è una occasione per costruire quella “cittadinanza economica” che è parte, e deve sempre più esserlo, della cittadinanza complessiva dei cittadini. Conoscere economia e finanza per conoscere la realtà e la società in divenire.

Saranno due giorni di panel e confronti aperti, con la partecipazione, davvero notevole, di migliaia di studenti e di giovani professionisti. Una tastiera ricca di variazioni e tonalità: tra gli ospiti Davide Serra, Giovanni Tamburi, Francesco Costa, Stefano Balsamo, Giorgio Chiellini, Giuseppe Cruciani e Diletta Leotta. A presentare il tutto oggi alla stampa estera di Milano un parterre professionale di alto livello: Barbara Cassinelli (Partner Digital Engagement Be Shaping the Future), Andrea Favero (Head of Fideuram Direct), Ilaria Pisani (Head of ETF & Indexing Sales Amundi SGR) e Alessandro Saldutti (Head of Italy Scalable Capital), insieme a Marco Scioli, founder e Ceo di Starting Finance.