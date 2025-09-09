Come va l'attuazione del celebrato piano Draghi? Male

Settori cruciali come automotive, clean tech ed energia sono fermi, con attuazione zero o minima; meglio solo materiali critici e trasporti. Assente del tutto la creazione di un debito comune

Ursula von der Leyen si prepara al suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del secondo mandato, tra contestazioni interne sul Green Deal, immigrazione e rapporti con Trump. Rivendica risultati su riarmo, difesa, Mercosur e semplificazione legislativa, ma il nodo resta il rapporto Draghi, che doveva essere la bussola economica dell’Ue. A un anno dalla pubblicazione, secondo l’European Policy Innovation Council, solo l’11,2% delle 383 raccomandazioni è stato attuato (43 misure), il 31,4% parzialmente. Settori cruciali come automotive, clean tech ed energia sono fermi, con attuazione zero o minima; meglio solo materiali critici e trasporti. Assente del tutto la creazione di un debito comune. Per Draghi, che parla di “minaccia esistenziale”, serve urgenza: senza progressi concreti, il rischio è che il suo rapporto resti un simbolo, utile solo a pacificare la maggioranza di von der Leyen ma non a rafforzare l’Ue, lasciandola esposta a divisioni interne e irrilevanza globale, mentre il resto del mondo corre e investe.