Dopo Blackrock, Meloni incontra il presidente di Microsoft: decisi investimenti per 4 miliardi

La premier ha incontrato Brad Smith: "Soddisfazione per l'importante investimento" per potenziare l'infrastruttura IA e la capacità cloud, dice Palazzo Chigi. L'azienda: "Il nostro impegno per la trasformazione digitale dell'Italia". Due giorni fa la visita del presidente del fondo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato nel pomeriggio di oggi 2 ottobre il presidente di Microsoft Brad Smith. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. L'incontro è avvenuto a Palazzo Chigi e si colloca dopo il viaggio della premier a New York e ai contatti instaurati con il Ceo di Twitter Elon Musk, e dopo il bilaterale di due giorni fa avvenuto sempre a Roma con Larry Fink, l'amministratore delegato della società di investimento Blackrock. "Nel corso del colloquio Meloni ha espresso soddisfazione per l'importante investimento che Microsoft ha annunciato di realizzare in Italia per incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale", si legge nella nota. L'azienda ha annunciato investimenti nel nostro paese pari a 4 miliardi.



Leggi anche: Nuovi orizzonti Prima Musk, poi Blackrock: gli incontri di Meloni per innovare senza retorica Carlo Alberto Carnevale Maffè



"Il rafforzamento delle capacità computazionali – prosegue Palazzo Chigi – facendo leva sulle eccellenze italiane dell’alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del piano Mattei per l'Africa e la 'Partnership for global infrastructure and investment (Pgii)', iniziativa strategica lanciata in ambito G7". L'incontro "rientra in una serie di contatti del Presidente Meloni con esponenti del settore dell’innovazione", si legge ancora nella nota. E sembra far capo alle parole pronunciate da Fabio Panetta lo scorso aprile, quando, lo ricordiamo, disse: "È inoltre necessario espandere gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie avanzate, portandoli ai livelli dei paesi più attivi e valorizzando i centri europei all’avanguardia". Sullo spirito di queste dichiarazioni, il bilaterale di oggi – conclude la nota – "ha inoltre consentito uno scambio di vedute sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alle opportunità da cogliere e ai rischi da prevenire", conclude la nota.



Leggi anche: Il discorso a Rome tre Più mercato uguale più pace. Il manifesto di Fabio Panetta Fabio Panetta



"Microsoft prevede un investimento di 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale", si legge in una nota dell'azienda. "Si tratta – prosegue – del più importante piano del gruppo di Redmond in Italia fino a oggi e a esso sarà affiancato un programma di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di Italiani entro la fine del 2025". La Cloud Region ItalyNorth – riporta il comunicato – diventerà "una delle più grandi regioni data center di Microsoft nel continente e svolgerà un ruolo cruciale nel soddisfare i requisiti europei di Data boundary". E fungerà "da hub di dati chiave per il Mediterraneo e il Nord Africa, supportando il partenariato globale per gli investimenti, le infrastrutture, e il piano del governo sotto la presidenza del G7 per promuovere la collaborazione con il sud del mondo".



"Questo investimento storico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell'Italia", ha detto Brad Smith al termine del bilaterale. "Ampliando l'accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governo, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un'economia guidata dall’intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità".

L'Italia alla sfida con l'innovazione, per approfondire