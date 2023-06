La crescita è buona, ma Confindustria vede nubi all'orizzonte

L’entusiasmo per la crescita dell’Italia nel primo trimestre di quest’anno (più 0,6 per cento, superiore a Francia, Germania e persino agli Stati Uniti) è destinata a durare poco. Il centro studi di Confindustria prevede che il pil potrebbe rallentare nel secondo trimestre perché, in sostanza, manifattura e costruzioni ostacolano il contributo positivo offerto dal settore dei servizi, che sta beneficiando ancora della domanda repressa delle famiglie dopo il Covid. Per il centro studi degli industriali, inoltre, il calo del prezzo del gas è una potente spinta positiva, ma i consumi restano frenati dall’inflazione, gli investimenti dal costo del credito e l’exportdal rallentamento mondiale. Insomma, si va verso un assestamento della crescita a causa di una serie di fattori, ma la sostanza è che i vari settori dell’economia non marciano con lo stesso ritmo: a fronte di un terziario che continua a essere solido industria e edilizia segnano il passo. Quali sono le ragioni?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE