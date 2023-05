Tutti i bonus che esistono in Italia: catalogo smaliziato e non ideologico

Dalle tende contro il sole agli animali domestici, dagli occhiali agli scooter elettrici, dalla natalità alle bollette, ce ne sono una quarantina spalmati qual burro sulla baguette. No, l’Italia non è Il paese dei cachi come cantavano Elio e le Storie Tese, tanto meno il paese dei fichi d’India. Non è nemmeno la grande proletaria rappresentata dai campioni del populismo né la nazione isolata e negletta, immagine tanto cara ai sovranisti. No, l’Italia è oggi più che mai il paese dei bonus. Per orientarci li abbiamo separati e raccolti in un box, ma qualche cespuglio può esserci sfuggito. Nel momento della loro maggiore diffusione, cioè nel biennio della pandemia, una famiglia italiana su due ha ricevuto almeno un bonus. Il governo Meloni è partito con l’idea di disboscare la giungla, ha preso a bersaglio i due provvedimenti più importanti, più costosi e più alieni politicamente e culturalmente ai nuovi inquilini del Palazzo: il Reddito di cittadinanza e il Superbonus 110 per cento frutto dei Cinque stelle anche se votati da Matteo Salvini. Ma ne sono arrivati altri come il bonus per fare più figli, o lo sconto fiscale alle aziende che assumono giovani. Servono davvero?

