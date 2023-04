Giorgetti vuole “un'azione choc” per sostenere la natalità: “Tasse diverse per single e famiglie”

Il ministro dell'Economia conferma un'intervento per contrastare il calo demografico, ma non sarà solo fiscale. Per Bitonci bisogna spingere sulle detrazioni. Dall'opposizione l'ex ministra Bonetti chiede che venga attuata la riforma del Family Act

"Non possiamo tassare allo stesso modo chi è single è chi ha una famiglia con figli”. A metà pomeriggio, dopo due giorni di indiscrezioni e commenti, è il ministro Giancarlo Giorgetti a confermare la proposta in sostegno della natalità anticipata dal Foglio. “Un’azione choc”, per usare le parole del titolare del Mef, che deve ancora essere definita ma che richiede “condivisione politica”. Nella Lega si avanzano proposte. “La leva è la detassazione”, dice il deputato Massimo Bitonci. Ma avere una sponda dalle opposizioni non sarà facile. Il Pd e il M5s restano critici, mentre per l’ex ministra di Italia Viva Elena Bonetti lo strumento da usare è il Family Act.