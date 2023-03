Superbonus e crescita. Una via d'uscita che limiti i danni

Il problema del superbonus è che il blocco improvviso delle attività potrebbe avere anche un effetto sulla crescita. Se il paese era riuscito a scampare a una recessione e le previsioni di crescita dell’anno prossimo sono di +0,6 per cento (Fmi) c’è da domandarsi cosa ne sarebbe di questa stima se l’edilizia si bloccasse. Sì, perché è vero che il superbonus non è stato cancellato ma è anche vero che l’eliminazione repentina della cessione dei crediti su tutti i bonus ha provocato lo stallo dei cantieri visto che famiglie e operatori non si fidano più. Quale sarà l’effetto sulla crescita dipende da quanto contano davvero i bonus edilizi nei calcoli del pil e quante aziende (molte nuove aziende nate in questi mesi) e professionisti si potranno riconvertire rapidamente su altri progetti edilizi per esempio quelli del Pnrr.

