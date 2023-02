Perché la mossa di Meloni sul Superbonus è un dramma per le pmi. I dati di Confartigianato

Un numero: 153mila. Sono questi gli addetti delle piccole imprese delle costruzioni messi a rischio dai crediti bloccati nei cassetti fiscali delle aziende che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia. L’allarme arriva da Confartigianato che ha calcolato gli effetti dell’intricata vicenda culminata con il decreto legge del Governo sullo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura. La scelta dell’esecutivo, motivata dall’insostenibilità finanziaria degli incentivi per l’edilizia, lascia però nel guado dell’incertezza almeno 47mila imprenditori che rimangono con crediti soltanto sulla carta e ora rischiano di saltare. Le forti preocccupazioni espresse da Confartigianato e dalle altre Associazioni del settore hanno convinto il Governo ad aprire un tavolo di confronto per individuare possibili soluzioni.

