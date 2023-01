Freeport pronto a ripartire. Buone notizie per il prezzo del gas

Freeport, uno dei principali impianti americani di esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl), sta per tornare. Prima i fatti. L’8 giugno 2022 un comunicato stampa della stessa società ha segnalato un’esplosione causata dalla sovrappressione e conseguente rottura della conduttura di gas naturale liquefatto, che ne ha provocato il rilascio e l’accensione di vapori. Da qui sono partite le indagini e le speculazioni riguardanti l’accaduto, tra cui si può menzionare un mero problema tecnico, un attacco informatico fino ad arrivare alla specifica volontà di stoppare le esportazioni di Gnl dagli Stati Uniti in un periodo in cui i prezzi erano elevati, le condizioni di domanda e offerta molto strette e la domanda proveniente dall’Europa rilevante. Questo fino al 23 gennaio 2023, quando la stessa Freeport ha comunicato di aver completato le riparazioni al suo impianto in Texas, dopo svariati mesi di annunci e rinvii, chiedendo l’approvazione delle stesse all’autorità di regolamentazione americana Ferc a stretto giro. Dovessero essere approvate, partirebbero poi le richieste di approvazione al riempimento delle navi di Gnl e all’inizio delle esportazioni. Da ciò si può desumere, in assenza di ulteriori intoppi, un ritorno alla normale operatività nell’arco di un mese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE