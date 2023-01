La direttiva green dell'Ue può essere una grande opportunità per le Pmi

L’avvio dei lavori dell’Europarlamento sulla direttiva per l’efficientamento energetico degli immobili ha generato in Italia una serie di polemiche e prese di posizione che rientrano in una consumata liturgia ma hanno poco a che fare con il merito di una questione di assoluta rilevanza politica, economica e culturale. La premessa da ricordare è che la nuova direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici rappresenta uno dei pilastri del pacchetto Fit for 55 per cento entro il 2030 a livello comunitario rispetto ai valori del 1990, nell’alveo di una più ampia volontà di rafforzare e accelerare il percorso europeo verso la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Non sorprende che il vivace dibattito che si è acceso nel nostro paese riguardi un punto di cui non c’è traccia nello schema di direttiva approvato dal Consiglio dei ministri UE e approdato all’Europarlamento. La direttiva non prevede sanzioni o restrizioni per gli edifici che non saranno in regola con gli standard minimi di efficienza energetica (divieto di vendita o di affitto). Saranno i singoli stati a dover definire gli strumenti e le misure per raggiungere gli obiettivi intermedi.

