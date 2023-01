L'embargo al gasolio russo è la vera tegola sul prezzo dei carburanti

Tutti presi dalle beghe interne sui carburanti stiamo trascurando la tegola che rischia tra poco di colpirci. Il 5 febbraio scatterà l’embargo dell’Ue verso i prodotti petroliferi importati a mare dal suo primo fornitore: la Russia. L’embargo fa seguito a quello decretato verso il greggio il 5 dicembre scorso. Verranno a mancare in Europa circa 1 milione di barili al giorno, metà dei quali rappresentati dal diesel di una qualità a basso zolfo difficilmente disponibile a livello internazionale. Temo che anche questa volta Bruxelles non abbia avuto piena contezza delle conseguenze sulle nostre economie. D’altra parte, del petrolio Bruxelles non si interessa più, quasi fosse stato espulso dal nostro mix energetico nonostante rappresenti, diversamente dalle rinnovabili, la maggior fonte impiegata e nonostante sia quasi totalmente importata. Intanto, la sempre più stretta alleanza tra Russia e Arabia Saudita sta frantumando quella storica tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Lo scorso anno l’Europa ha acquistato dalla Russia soprattutto diesel, prodotto vitale per alimentare automobili, camion, navi, industria, agricoltura. Un quantitativo che potrebbe riempire, ha calcolato Bloomberg, 14.000 piscine olimpioniche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE