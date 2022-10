Il silenzio della Meloni su Piombino

Nel suo discorso alla Camera, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha descritto l’Italia come “la nave più bella del mondo” dicendo che “la nostra imbarcazione ha subìto diversi danni e gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata”. Il problema è che proprio nel mezzo della tempesta energetica più grave della storia repubblicana, il paese sta incontrando assurde resistenze a far entrare in porto a Piombino la Golar Tundra, una nave per lo stoccaggio e la rigassificazione del gas liquido. Un pezzo indispensabile nella strategia di sicurezza energetica, preparata dall’ex ministro Cingolani che il governo Meloni ha voluto tenere come consigliere, senza del quale l’Italia non potrebbe affrontare il prossimo inverno. La cosa assurda è che proprio mentre Meloni parlava in Parlamento, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani (Pd), in veste di commissario straordinario del governo, firmava l’autorizzazione all’installazione del rigassificatore nel porto di Piombino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE