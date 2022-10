Scannapieco al Mef? Per l'Economia il centrodestra pensa all'ad di Cdp

La nomina del vertice di Cassa Depositi e Prestiti a via XX settembre sarebbe il ritorno di un “Draghi boy”. Anche i leghisti lo vorrebbero in quel ruolo

C’è chi dice che sia lui la carta tenuta coperta, forse non proprio l’asso nella manica, ma certo una importante carta vestita. Il nome circola finora sotto voce un po’ per non bruciarlo un po’ perché colmare tutte le caselle vuote s’è rivelato più complicato del previsto. Il “candidato segreto”, secondo quel che il Foglio ha raccolto tra le voci del Palazzo, è Dario Scannapieco e la casella sarebbe il ministero dell’Economia. Con lui si potrebbe trovare la quadra, come amano dire i leghisti, che, secondo le indiscrezioni, sarebbero d’accordo. Lo apprezza Mario Draghi il quale, quando era direttore generale del Tesoro negli anni ’90, lo ha chiamato a far parte di quel gruppo di economisti e consiglieri conosciuto come “Draghi boys”.